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Музей хлеба открывает выставку "Нам 30 лет!"
Сегодня, 10:14
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Alena_Zinovieva
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Музей хлеба открывает выставку "Нам 30 лет!"

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Экспозиция откроется в четверг, 16 августа, в 16 часов.

Петербургский музей хлеба празднует тридцатилетний юбилей. В связи с этим в четверг, 16 августа, в 16:00 откроется выставка "Нам 30 лет!". Об этом сообщает пресс-служба музея.

Посетители выставки смогут увидеть предметы советского быта, редкие фотографии из архивов сотрудников и реалистичные интерьерные реконструкции домашнего торжества советского времени. Кроме того, на экспозиции будет представлена уникальная коллекция, которая расскажет, где жители Петербурга покупали раньше продукты и что из них готовили.

Выставка будет работать до 29 сентября. Музей хлеба располагается на улице Михайлова, в доме №2.

Ранее мы писали, что город Каменногорск в Выборгском районе отпраздновал 70-летие.

Фото: pixabay.com

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Теги: музей хлеба , тридцатилетний юбилей
Категории: Лента новостей Новости СПб

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