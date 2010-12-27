Музей хлеба открывает выставку "Нам 30 лет!"

Экспозиция откроется в четверг, 16 августа, в 16 часов.

Петербургский музей хлеба празднует тридцатилетний юбилей. В связи с этим в четверг, 16 августа, в 16:00 откроется выставка "Нам 30 лет!". Об этом сообщает пресс-служба музея.

Посетители выставки смогут увидеть предметы советского быта, редкие фотографии из архивов сотрудников и реалистичные интерьерные реконструкции домашнего торжества советского времени. Кроме того, на экспозиции будет представлена уникальная коллекция, которая расскажет, где жители Петербурга покупали раньше продукты и что из них готовили.

Выставка будет работать до 29 сентября. Музей хлеба располагается на улице Михайлова, в доме №2.

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