Выставка "Рождество в Петербурге. Метаморфозы праздника"

Новый год и Рождество в былые времена стали центральной темой в самом вкусном музее Петербурга.
В центре экспозиции – елка, украшенная в традициях самого начала XX века, рядом праздничный стол с посудой вековой давности, блюдами и выпечкой, которые тогда традиционно готовили на Рождество.
Отдельная часть экспозиции посвящена уже советским временам и тому, как в те времена Новый год.
Место: Санкт-Петербургский музей хлеба (ул. Михайлова, 2)
Цена: 120 рублей
Возрастное ограничение: 0+
Фото: ВК/ Санкт-Петербургский музей Хлеба
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