Выставка "Рождество в Петербурге. Метаморфозы праздника"

Как отмечали зимние праздники в Петербурге до революции и после войны, рассказывает выставка в Музее хлеба.

Новый год и Рождество в былые времена стали центральной темой в самом вкусном музее Петербурга.

В центре экспозиции – елка, украшенная в традициях самого начала XX века, рядом праздничный стол с посудой вековой давности, блюдами и выпечкой, которые тогда традиционно готовили на Рождество.

Отдельная часть экспозиции посвящена уже советским временам и тому, как в те времена Новый год.

Место: Санкт-Петербургский музей хлеба (ул. Михайлова, 2)

Цена: 120 рублей

Возрастное ограничение: 0+

Фото: ВК/ Санкт-Петербургский музей Хлеба