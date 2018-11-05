В Петербурге ждут прибытия первого в мире атомного контейнеровоза

В Петербург прибудет первый в мире атомный контейнеровоз "Севморпуть". Ожидается, что грузовое судно пришвартуется в петербургском порту уже 14-15 сентября. Встречать его будет специальная комиссия из 15 человек. Об этом пишет "Фонтанка".
Известно, что 29 августа контейнеровоз отправился из Петропавловска-Камчатского в сторону Финского залива. На борту судна находятся 204 рефрижераторных контейнера с мороженой рыбой и 66 контейнеров с другими грузами. В настоящий момент "Севморпуть" находится у берегов Норвегии.
Предполагается, что атомный контейнеровоз прибудет к причалам 46, 47, 48. На борту судна кроме груза имеется ядерная энергетическая установка.
Ранее мы писали, что выборгский судостроительный завод спустил на воду рыбопромысловое судно "Норд Пилигрим".
Фото: Википедия
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