В Петербурге ждут прибытия первого в мире атомного контейнеровоза

Встречать грузовое судно будет специальная комиссия.

В Петербург прибудет первый в мире атомный контейнеровоз "Севморпуть". Ожидается, что грузовое судно пришвартуется в петербургском порту уже 14-15 сентября. Встречать его будет специальная комиссия из 15 человек. Об этом пишет "Фонтанка".

Известно, что 29 августа контейнеровоз отправился из Петропавловска-Камчатского в сторону Финского залива. На борту судна находятся 204 рефрижераторных контейнера с мороженой рыбой и 66 контейнеров с другими грузами. В настоящий момент "Севморпуть" находится у берегов Норвегии.

Предполагается, что атомный контейнеровоз прибудет к причалам 46, 47, 48. На борту судна кроме груза имеется ядерная энергетическая установка.

Ранее мы писали, что выборгский судостроительный завод спустил на воду рыбопромысловое судно "Норд Пилигрим".

Фото: Википедия