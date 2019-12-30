В Петербурге в марокканских мандаринах обнаружили личинки плодовых мух

Ввоз фруктов запретили.

В пятницу, 31 января, стало известно о том, что в порту Петербурга в марокканских мандаринах обнаружили личинки плодовых мух. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по городу на Неве и Ленобласти.

Изыестно, что партия из 125 тонн марокканских клементинов прибыла из Пакистана. Сотрудники Россельхознадзора проверили груз и с ужасом заметили в фруктах личинки средиземноморской плодовой мухи.

В итоге фрукты запретили к ввозу в Северную столицу.

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