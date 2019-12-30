  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге в марокканских мандаринах обнаружили личинки плодовых мух
Сегодня, 13:05
71
IRINA_CHALKINA

В Петербурге в марокканских мандаринах обнаружили личинки плодовых мух

0 0

Ввоз фруктов запретили.

В пятницу, 31 января, стало известно о том, что в порту Петербурга в марокканских мандаринах обнаружили личинки плодовых мух. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по городу на Неве и Ленобласти.

Изыестно, что партия из 125 тонн марокканских клементинов прибыла из Пакистана. Сотрудники Россельхознадзора проверили груз и с ужасом заметили в фруктах личинки средиземноморской плодовой мухи.

В итоге фрукты запретили к ввозу в Северную столицу. 

Ранее мы сообщали о том, что в Пулково прошли контроль 57 попугаев из Краснодарского края.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии