В Пулково прошли контроль 57 попугаев из Краснодарского края 

Инспекторы проверили, как проводится перевозка попугает и правильно ли оформлены все сопроводительные документы.

В пятницу, 31 января, в Петербург прибыли 57 попугаев из Краснодарского края. Пернатых отправили в Пулково на досмотр. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

В Петербург попугаи прибыли транзитом. Известно, что специалисты проверили правильно ли производится перевозка птичек, и какие документы предоставлены на пернатых. В основном, в Петербург прибыли розовощекие неразлучники, какарики (новозеландские попугаи) и волнистые попугайчики. В итоге нарушений не обнаружили.

После проверки попугаев доставят в Карелию в один из зоомагазинов.

Ранее мы сообщали о том, что петербурженка спасла снегиря от голодных кошек и собак.

Фото:pixabay, пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.