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В Петербург прибыли 27 новых белорусских автобусов
Сегодня, 13:19
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В Петербург прибыли 27 новых белорусских автобусов

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После приемки и оформления необходимых документов они поступят в Колпинский автопарк.

В автопарк "Пассажиравтотранса" прибыли 27 новых односекционных автобусов. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Модель МАЗ-203 рассчитана на 100 пассажиров, автобусы оборудованы двигателем высокого экологического класса и полностью приспособлены для маломобильных граждан. В них можно будет зарядить телефон и оплатить проезд банковской картой. 

Автобусы пополнят Колпинский автопарк. После приемки и оформления необходимых документов они выйдут на маршруты №187 и №196, которые соединяют Петербург и область.

В ноябре в город приедут еще 65 автобусов, но уже российского производства. 

Ранее в центре Петербурга увеличат количество экологичных автобусов

Фото: пресс-служба "Пассажиравтотранса"

Теги: автобус, пассажиравтотранс
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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