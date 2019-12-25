В Петербург прибыли 27 новых белорусских автобусов

После приемки и оформления необходимых документов они поступят в Колпинский автопарк.

В автопарк "Пассажиравтотранса" прибыли 27 новых односекционных автобусов. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Модель МАЗ-203 рассчитана на 100 пассажиров, автобусы оборудованы двигателем высокого экологического класса и полностью приспособлены для маломобильных граждан. В них можно будет зарядить телефон и оплатить проезд банковской картой.

Автобусы пополнят Колпинский автопарк. После приемки и оформления необходимых документов они выйдут на маршруты №187 и №196, которые соединяют Петербург и область.

В ноябре в город приедут еще 65 автобусов, но уже российского производства.

Ранее в центре Петербурга увеличат количество экологичных автобусов.

Фото: пресс-служба "Пассажиравтотранса"