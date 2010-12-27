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Петербуржец заказал в Барнауле 25 бельчат
Сегодня, 16:06
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Rybka123
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Петербуржец заказал в Барнауле 25 бельчат

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Животные прошли контроль Россельхознадзора.

Сотрудники территориального управления Россельхознадзора провели в "Пулково" осмотр 25 белок, прилетевших в Северную Столицу из Барнаула. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 

По результатам досмотра инспекторы убедились, что животные не несут никакой угрозы и имеют при себе все неоьходимые сопроводительные документы. В пресс-службе также сообщили, что получателем живого груза является местный житель, который занимается разведением белок и выведением новых пород.

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Фото: pixabay.com 

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Теги: белки , пулково , россельхознадзор
Категории: Лента новостей Новости СПб

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