Сотрудники территориального управления Россельхознадзора провели в "Пулково" осмотр 25 белок, прилетевших в Северную Столицу из Барнаула. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По результатам досмотра инспекторы убедились, что животные не несут никакой угрозы и имеют при себе все неоьходимые сопроводительные документы. В пресс-службе также сообщили, что получателем живого груза является местный житель, который занимается разведением белок и выведением новых пород.
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Фото: pixabay.com
Петербуржец заказал в Барнауле 25 бельчат
Животные прошли контроль Россельхознадзора.
Сотрудники территориального управления Россельхознадзора провели в "Пулково" осмотр 25 белок, прилетевших в Северную Столицу из Барнаула. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.