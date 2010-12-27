Петербуржец заказал в Барнауле 25 бельчат

Животные прошли контроль Россельхознадзора.

Сотрудники территориального управления Россельхознадзора провели в "Пулково" осмотр 25 белок, прилетевших в Северную Столицу из Барнаула. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



По результатам досмотра инспекторы убедились, что животные не несут никакой угрозы и имеют при себе все неоьходимые сопроводительные документы. В пресс-службе также сообщили, что получателем живого груза является местный житель, который занимается разведением белок и выведением новых пород.



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