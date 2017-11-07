В пятницу Петербург окутает густой туман

Сотрудники МЧС предупреждают автомобилистов о повышенном уровне опасности на дорогах.

В пятницу, 2 ноября, в Петербурге будет облачно. Однако ночью и утром ожидается густой туман и морось. Об этом сообщает пресс-служба МЧС со ссылкой на прогноз ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Специалисты просят автомобилистов быть предельно внимательными на дорогах. Из-за тумана и мороси видимость на проезжей части будет недостаточной. Находясь в такое время за рулем, следует строго соблюдать дистанцию. Рекомендуется включать противотуманные фары.

По словам синоптиков, в ночь с 1 на 2 ноября температура воздуха будет колебаться около 5-7 °С. Днем потеплеет до 7-9 °С. Возможен кратковременный дождь с ветром юго-восточного, южного направления со скоростью 5-10 м/с.

Ранее мы писали, что на Маршала Жукова появилась первая новогодняя елка.

Фото: pixabay.com