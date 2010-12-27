На Маршала Жукова появилась первая новогодняя ёлка

Петербуржцы очень по-разному отнеслись к данному событию.

В Петербурге в последний месяц октября уже появилась первая большая новогодняя елка. Петербуржцы заметили дерево около гипермаркета, расположенного на проспекте Маршала Жукова. Фотографии размещены в социальных сетях.

Комментаторы очень по-разному отнеслись к этому: кто-то начал шутить по поводу того, что в квартире стоит елка с 2017 года, кто-то начал показывать свое недовольство, так как подготовка к празднику началась слишком рано. Но есть люди, которые с позитивом отнеслись к данному событию: "Новый Год — единственный нормальный праздник, пусть пораньше приходит и позже уходит".

Ранее на Piter.TV: Петербург не спешат украшать к Новому году. В УФАС поступили очередные жалобы.

Фото: Признавашки ДТП и ЧП/ВК