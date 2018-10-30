Петербург не спешат украшать к Новому году

В УФАС поступили очередные жалобы.

УФАС Санкт-Петербурга снова приостановило аукцион на украшение города к Новому году и Рождеству. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Приостановили следующие конкурсы: оформление Московского проспекта и Ушаковской развязки световыми композициями (стоимость 16,8 миллиона рублей); Литейного, Загородного, Владимирского проспектов и улицы Марата (5 миллионов рублей); пока что не будут украшать гирляндами и Конногвардейский бульвар (12,7 миллиона рублей), оформить Санкт-Петербург световыми консольными композициями и световыми композициями также пока не получится (3,5 миллиона рублей).

На конкурсы, которые разместил СПб ГКУ "Городской центр рекламы и праздничного оформления" пожаловались ООО "ЛУЧ", ООО "ТЕХМАШ", ООО "Завод металлоконструкций" и ЗАО "Волгобалт Медиа". Все заявления рассмотрят 31 октября и 1 ноября.

Видео: Piter.TV