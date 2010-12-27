В Петербурге отменили конкурс на новогоднее украшение города на 100 миллионов рублей

Торги были проведены в формате конкурса, а не аукциона.

УФАС в Петербурге аннулировало конкурсы на новогоднее украшение города на Неве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Заказчик, согласно законодательству Российской Федерации, должен был провести торги в виде аукциона. Он же закупки на сумму более 100 миллонов рублей провел в формате конкурса. "Городской центр рекламы и праздничного оформления" получил извещение об отмене закупки и дальнейшей организации торгов по закону.

К Новому году Петербург планируют украсить 17 искусственными елями 20-метровой высоты. Кроме елок, городу нужны еще и гирлянды. Конкурс на закупку этих украшений был объявлен в конце июля.

Ранее в Архангильске ФАС запретило рекламу с женщинами.

Фото: Piter.TV