В Архангильске ФАС запретило рекламу с женщинами

Ведомство сочло рекламу местного застройщика сексистской.

Управление Федеральной антимонопольной службы по Архангельской области сочло сексистской рекламу с изображением женщин.

Эксперты ведомства изучили баннеры застройщика "Аквилон Инвест" после жалобы местного жителя. На перовом плакате рекламщики разместили изображение женщины в нижнем белье, измеряющая грудь сантиметровой лентой. Внизу гласил слоган "У нас маленькие цены и много комплексов". На втором баннере застройщик изобразил женщину, стоящую спиной и снимающей при этом рубашку. На щите красовалась надпись: "Дешевле, чем снять!".

В ФАС приняли решили, что данный рекламный ход "оскорбляет и унижает женщин, и основан на эксплуатации сексуальности женского тела", что противоречит требованиям закона "О рекламе" по части использования оскорбительных образов.

Против "Аквилон Инвест" планируется возбудить административное дело.

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Фото: УФАС по Архангельской области/TJ