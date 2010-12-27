Экс-фронтмен Pink Floyd Роджер Уотерс попал в базу сайта "Миротворец"

Музыкант попал туда за слова, что Крым по праву принадлежит России.

Экс-фронтмен группы Pink Floyd, а ныне сольный артист Роджер Уотерс оказался в базе сайта "Миротворец". Музыкант попал в немилость украинских властей за свою точку зрению по поводу Крыма, которую он высказал в в интервью "Известиям".

Я не очень силен в геополитике. Я знаю, что Севастополь очень важен для России и россиян. Существует множество договоров и бумаг, по которым Россия имеет все права на этот город. Смена власти в Украине, спланированная Вашингтоном, просто спровоцировала Москву на дальнейшие действия сказал Уотерс

Напомним, что в том же интервью Уотерс критично высказался относительно политики западных стран в отношении России, а конкретно в преднамеренной демонизации образа страны и лично президента Владмира Путина.

В рамках тура тура "Us+Them" Родже Уотерс даст в Росси два концерта - 29 августа в петербургском "СКК" и 31 августа в московском "Олимпийском".

Фото: vk.com/pmi