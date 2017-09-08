Роджер Уотерс: "Вы хотите начать войну с русскими? Вы что, сумасшедшие?"

Сооснаватель Pink Floyd выступил с критикой политики западных стран.

В преддверии своих концерт в Москве и Санкт-Петербурге экс-фронтмен группы Pink Floyd, а ныне сольный артист дал интервью, в котором высказал мнение о намеренной демонизации России и президента Владимира Путина.

Во время беседы музыкант обратился к западным политикам критикой:

"Вы хотите начать войну с русскими? Вы что, сумасшедшие? Вы хоть знаете, с кем имеете дело? Русские освободили вас от фашистов ценой жизней 20 млн своих граждан! И вы хотите с ними воевать? Что плохого они вам сделали? О чем вы вообще говорите?"

Уотерс отметил, что не считает Россию причастной к "Делу Скрепалей", а также считает, что Крым по праву принадлежит РФ, исходя из истории. По его мнению, правительство США было причастно к перевороту на Украине и необоснованно атакаует Сирию.

"Демонизация России, российского народа и Путина — это печально. Ведь всё это делается не для борьбы с Россией. Это делается, чтобы контролировать собственных граждан, чтобы зарабатывать больше денег". подытожил Уотерс

В рамках тура тура "Us+Them" Родже Уотерс даст в Росси два концерта - 29 августа в петербургском "СКК" и 31 августа в московском "Олимпийском".

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Фото: vk.com/pmi