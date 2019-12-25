Глава оргкомитета Игр в Токио публично извинился за сексистские высказывания

Ёсиро Мори заметил, что не собирается уходить с должности из-за скандала.

Глава оргкомитета Игр в Токио и бывший премьер-министр Японии публично извинился за сексистские высказывания. Об этом Ёсиро Мори заявил во время пресс-конференции, которую созвал из-за общественного скандала. Одновременно с этим чиновник уточнил, что не задумывается об отставке со своего поста из-за данной ситуации. Он поблагодарил всех женщин, которые ежедневно трудятся ради развития спортивного движения в стране и всем мире.

Мои высказывания были крайне неуместными, я хотел бы забрать эти слова назад и принести глубочайшие извинения Ёсиро Мори, глава оргкомитета Олимпиады в Японии

Напомним, что критика слов Ёсиро Мори распространилась по социальным сетям. Чиновник заявил, что рост числа женщин в спортивных федерациях и комитетах ведет к тому, что заседания проходят дольше, так как каждая из женщин "считает необходимым что-то сказать". Он добавил, что выступают они долго. В частности, Мори привел в пример национальную федерацию регби, которой он управлял долгое время. Бывший глава правительства уверен, что заседания по времени увеличились в два раза после того, как в составе федерации возросло число женщин.

Правительство Японии выразило солидарность с позицией G7 по Навальному.

Фото: японский телеканал NHK

