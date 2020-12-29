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МОК исключил перенос или отмену Олимпиады в Токио
Сегодня, 16:03
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matveyvn

МОК исключил перенос или отмену Олимпиады в Токио

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Аналогичной позиции придерживаются и власти Японии.

МОК исключил перенос или отмену Олимпиады в Токио. В комитете подчеркнули, что Олимпийские игры обязательно состоятся в 2021 году. Информация об их отмене или переносе — слухи. Об этом также рассказали в паралимпийском (IPC) комитете, сообщает сайт телеканала "360".

МОК, IPC, оргкомитет „Токио-2020" и все партнеры полностью привержены успешному проведению Игр. - цитата из сообщения МОК

Отмечается, что аналогичной позиции придерживаются и власти Японии.

Ранее Япония опровергла информацию о решении отменить летнюю Олимпиаду.

Фото: pixabay.com

Теги: мок, олимпиада, токио, япония
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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