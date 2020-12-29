МОК исключил перенос или отмену Олимпиады в Токио. В комитете подчеркнули, что Олимпийские игры обязательно состоятся в 2021 году. Информация об их отмене или переносе — слухи. Об этом также рассказали в паралимпийском (IPC) комитете, сообщает сайт телеканала "360".
МОК, IPC, оргкомитет „Токио-2020" и все партнеры полностью привержены успешному проведению Игр. - цитата из сообщения МОК
Отмечается, что аналогичной позиции придерживаются и власти Японии.
Ранее Япония опровергла информацию о решении отменить летнюю Олимпиаду.
Фото: pixabay.com
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