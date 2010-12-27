В Петербурге туман "откроет" город только к вечеру

Петербург накрыл плотный туман. Только к вечеру в городе на Неве погода станет ясной.

В Санкт-Петербурге сегодня, 2 мая жители города заметили плотный туман. По прогнозам синоптиков, туман и пасмурность исчезнут только к вечеру, а временами ожидается небольшой дождь.

Однако стоит отметить, что температура воздуха в Петербурге поднимется до 11 градусов тепла. При этом солнце выглянет лишь вечером.

В четверг, 3 мая в Северной столице будет облачная погода, в некоторых местах города пройдут дожди. В этот день температура воздуха достигнет 9 градусов.

Также синоптики уточнили, что ясная погода с солнышком стоит ждать лишь к выходным. Ранее мы сообщали о том, что 2 мая в Петербурге на смену ливню и ветру придёт туман .