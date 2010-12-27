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В Петербурге туман "откроет" город только к вечеру
Сегодня, 12:09
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Shdaria
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В Петербурге туман "откроет" город только к вечеру

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Петербург накрыл плотный туман. Только к вечеру в городе на Неве погода станет ясной.

В Санкт-Петербурге сегодня, 2 мая жители города заметили плотный туман. По прогнозам синоптиков, туман и пасмурность исчезнут только к вечеру, а временами ожидается небольшой дождь. 

Однако стоит отметить, что температура воздуха в Петербурге поднимется до 11 градусов тепла. При этом солнце выглянет лишь вечером. 

В четверг, 3 мая в Северной столице будет облачная погода, в некоторых местах города пройдут дожди. В этот день температура воздуха достигнет 9 градусов. 

Также синоптики уточнили, что ясная погода с солнышком стоит ждать лишь к выходным. Ранее мы сообщали о том, что 2 мая в Петербурге на смену ливню и ветру придёт туман .

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Категории: Картина дня Лента новостей Новости СПб

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