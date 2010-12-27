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Зима возвращается: столбики термометров в Петербурге и области опустятся ниже -10
Сегодня, 19:26
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KaterinaKono13

Зима возвращается: столбики термометров в Петербурге и области опустятся ниже -10

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Завтра в городе и области будут метель, гололедица и морозы.

На территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области вновь стукнут сильные морозы. Об этом сегодня сообщили в сетевом издании "Форпост". Столбики термометров опустятся ниже -10 градусов.

Уже завтра, двадцать восьмого февраля, в некоторых местностях Питера и Ленобласти метеорологи сообщают о возможных сильных порывах ветра, а также метели с мокрым снегом. На дорогах города и области ожидается сильный гололед. В связи с этим дорожными службы обеспокоены возможными опасными ситуациями на дорогах и просят водителей быть как можно внимательнее. 

При этом в восточной части Финского залива и на акватории Ладожского озера продолжается разрушение льда. При подобных погодных условиях выход на него опасен, предупредили в МЧС. Добавим, аналогичная погода ждёт жителей региона и в первый день весны.

Источник:  сетевое издание "Форпост"

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