Зима возвращается: столбики термометров в Петербурге и области опустятся ниже -10

Завтра в городе и области будут метель, гололедица и морозы.

На территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области вновь стукнут сильные морозы. Об этом сегодня сообщили в сетевом издании "Форпост". Столбики термометров опустятся ниже -10 градусов.

Уже завтра, двадцать восьмого февраля, в некоторых местностях Питера и Ленобласти метеорологи сообщают о возможных сильных порывах ветра, а также метели с мокрым снегом. На дорогах города и области ожидается сильный гололед. В связи с этим дорожными службы обеспокоены возможными опасными ситуациями на дорогах и просят водителей быть как можно внимательнее.

При этом в восточной части Финского залива и на акватории Ладожского озера продолжается разрушение льда. При подобных погодных условиях выход на него опасен, предупредили в МЧС. Добавим, аналогичная погода ждёт жителей региона и в первый день весны.

Источник: сетевое издание "Форпост"