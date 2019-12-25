В Петербург прибыла морем мадагаскарская сушеная гвоздика

Вес груза специй составил 11 тонн.

В Большой порт Петербурга 27 августа ввезли 11 тонн сушеной гвоздики прямиком из Мадагаскара. Об этом рассказали в пресс-службе городского управления Россельхознадзора.

Груз доставили из города Туамасина, душистая специя направлялась в адрес московского предприятия, торгующего сушеными травами, пряностями и орехами с сухофруктами. Гвоздика успешно прошла карантинный фитосанитарный контроль и отправилась в столицу.

Немногим ранее в Большой порт Петербурга ввезли груз другой специи – индийской куркумы.

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