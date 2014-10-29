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В Большой порт Петербурга ввезли 19 тонн индийской куркумы
Сегодня, 16:53
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himif

В Большой порт Петербурга ввезли 19 тонн индийской куркумы

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Главный компонент приправы карри держал путь в Москву.

На прошлой неделе, 13 августа, в Большом порту Петербурга встретили груз сушеного турмерика, более известного как куркума длинная. Как рассказали в Управлении Россельхознадзора, в город завезли 19 тонн растения.

Поставщиком куркумы стала компания из индийского штата Тамилнад, груз предназначался московской фирме, торгующей пищевыми продуктами оптом. Нарушений при проверке груза не выявили, главный компонент приправы карри продолжил свое путешествие до столицы.

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Фото: pixabay

Теги: большой порт, куркума
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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