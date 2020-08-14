Гастроэнтеролог объяснил, что сухое вино менее опасно, чем газировка.

Развеян миф о вреде сухого вина. Об этом в интервью "Аргументам и Фактам" рассказал гастроэнтеролог Алексей Буеверов. Медик объяснил, что на самом деле данный продукт не вредит желудку, как считают многие. Врач считает, что неправильно говорить о том, что определенные продукты оказывают агрессивное влияние на организм. Любая еда и напитки лишь ослабляют кислотность желудка.

Это непреложный факт. И его нужно вспоминать каждый раз, когда вы будете заранее морщиться при виде бокала с сухим вином Алексей Буеверов, гастроэнтеролог

Эксперт рассказал, что изжога происходит из-за заброса кислоты в пищевод, в последнем среда близка к нейтральной. Согласно последним медицинским данным, в развитии язвы роль кислой пищи несущественна. Также ученые установили, что кислотность сухих вин сильно преувеличена. В данном продукте она в 10 раз ниже, чем в газировке.

В "Роскачестве" назвали самых популярных поставщиков вин в Россию.

Видео: Youtube/ DrinkTeam