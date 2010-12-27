В Петербург прибыл командующий ВМС Ирана

В Петербург 28 июля прибыл командующий ВМС Ирана контр-адмирал Хоссейн Ханзади, сообщило информационное агентство Исламской Республики "ИРНА".
Хоссейна Ханзади прибыл в Северную столицу по приглашению российских коллег, чтобы обсудить вопросы развития военно-морского сотрудничества. Ожидается, что в ходе этого визита две стороны подпишут морское соглашение. Контр-адмирал пробудет в Петербурге три дня и также примет участие в празднованиях Дня Военно-морского флота России.
Ранее Piter.TV сообщал о том, как пройдет празднование Дня ВМФ в Петербурге.
Фото: Pixabay
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