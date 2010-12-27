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В Петербург прибыл командующий ВМС Ирана
Сегодня, 11:34
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EvaRaskol

В Петербург прибыл командующий ВМС Ирана

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Он примет участие в праздновании Дня ВМФ.

В Петербург 28 июля прибыл командующий ВМС Ирана контр-адмирал Хоссейн Ханзади, сообщило информационное агентство Исламской Республики "ИРНА". 

Хоссейна Ханзади прибыл в Северную столицу по приглашению российских коллег, чтобы обсудить вопросы развития военно-морского сотрудничества. Ожидается, что в ходе этого визита две стороны подпишут морское соглашение. Контр-адмирал пробудет в Петербурге три дня и также примет участие в празднованиях Дня Военно-морского флота России.

Ранее Piter.TV сообщал о том, как пройдет празднование Дня ВМФ в Петербурге.

Фото: Pixabay

Теги: вмф, иран, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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