В Петербург прибыл командующий ВМС Ирана

Он примет участие в праздновании Дня ВМФ.

В Петербург 28 июля прибыл командующий ВМС Ирана контр-адмирал Хоссейн Ханзади, сообщило информационное агентство Исламской Республики "ИРНА".

Хоссейна Ханзади прибыл в Северную столицу по приглашению российских коллег, чтобы обсудить вопросы развития военно-морского сотрудничества. Ожидается, что в ходе этого визита две стороны подпишут морское соглашение. Контр-адмирал пробудет в Петербурге три дня и также примет участие в празднованиях Дня Военно-морского флота России.

Ранее Piter.TV сообщал о том, как пройдет празднование Дня ВМФ в Петербурге.

Фото: Pixabay