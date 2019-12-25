В Петербург поступило 5,5 тысяч доз вакцины от коронавируса

Массовую вакцинацию планируют начать в конце декабря.

В Петербург поступило 5,5 тыс доз вакцины "Спутник V" от коронавируса. В первую очередь прививку сделают медикам, учителям и социальным работникам.

Губернатор Петербурга поручил увеличить количество прививочных пунктов и усилить их работу. На данный момент работают 2 пункта, через 2 дня их количество увеличится до 12, а к 25 декабря должно быть 70.

Также Александр Беглов сообщил о том, что на амбулаторном лечении от COVID-19 находятся около 64 тыс. петербуржцев. Ситуацию с закупкой лекарств районами и ускорение сроков доставки результатов ПЦР-анализов удалось разрешить.

Ранее Piter.TV показал, как Петербурге от КОВИД начали прививать военнослужащих.

Фото: Piter.TV