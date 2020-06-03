В Петербург планируют доставить 25 тыс. доз "Спутника V" до конца недели

Как отмечают в Комздраве города, текущий запас составляет 347 тыс. доз препарата.

До конца недели в Петербург доставят 25 тыс. комплектов вакцины "Спутник V". Об этом сообщил глава Комздрава города Дмитрий Лисовец в ходе пресс-конференции ТАСС.

По словам руководителя, данные поступили от "Национальной иммунологической компании". Также он отметил, что в городе сохраняется достаточный запас препарата — уже сейчас в Северной столице находятся 347 тыс. доз "Спутника V" при темпах вакцинации, равных примерно 5 тыс. человек в неделю.

За минувшие первый этап вакцинации от коронавируса прошли 528 петербуржцев, 7 из них — подростки.

Ранее мы сообщили о том, что до конца недели в Петербурге развернут дополнительные койки для ковид-пациентов.

Фото: Piter.TV