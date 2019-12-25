До конца недели в Петербурге развернут дополнительные койки для ковид-пациентов

По информации Комздрава города, амбулаторно и в стационарах лечатся уже почти 10 тыс. человек.

За последние 3 недели в Северной столице наблюдается резкий всплеск заболеваемости COVID-19. Поскольку суточный прирост пациентов с таким диагнозом за это время возрос с 200 до 1700 человек, было принято решение развернуть дополнительные 400 коронавирусных коек в ближайшее время. Об этом рассказал председатель Комздрава Петербурга Дмитрий Лисовец в ходе пресс-конференции ТАСС.

Руководитель добавил, что стационарное и амбулаторное лечение на данный момент проходят 9,8 тыс. человек с коронавирусом. С учётом заболеваемости ОРВИ и пневмониями, статистика и вовсе насчитывает свыше 21 тыс. человек.

По словам Лисовца, до последнего времени в городе была развернута 1 тыс. коек для коронавирусных больных. Недавно это число увеличили до 1,6 тыс. мест, до конца недели прибавят ещё 400.

Ранее мы сообщили о том, что в петербургских медучреждениях пациенты снова должны носить маски.

Фото: Piter.TV