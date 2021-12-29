В Петербург пытались нелегально ввезти финские печи за 43 тысячи евро

В сопроводительных документах был указан другой товар.

В Петербург из Финляндии пытались провезти печи под видом обработанных камней. Товар не прошел Котлинский таможенный пост, сообщила пресс-служба Санкт-Петербургской таможни.

"Камни" оценивались в 43 тысячи евро. Во время таможенного досмотра выяснилось, что фактический товар не соответствует тому, что заявлено в документах.

Оказалось, что товарная партия представляет собой комплекты печей-каминов, состоящих из каменных корпусов, облицовочных камней, металлической фурнитуры и иных изделий для их сборки и эксплуатации. пресс-служба Санкт-Петербургской таможни.

В отношении таможенного представителя возбудили дело об административном правонарушении. Товар могут изъять.

Ранее Piter.TV писал о том, что Балтийская таможня задержала более 116 тысяч бутылок водки c признаками контрафактности.

Фото: Санкт-Петербургская таможня