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В Петербург пытались нелегально ввезти финские печи за 43 тысячи евро
Сегодня, 14:44
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В Петербург пытались нелегально ввезти финские печи за 43 тысячи евро

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В сопроводительных документах был указан другой товар.

В Петербург из Финляндии пытались провезти печи под видом обработанных камней. Товар не прошел Котлинский таможенный пост, сообщила пресс-служба Санкт-Петербургской таможни.

"Камни" оценивались в 43 тысячи евро. Во время таможенного досмотра выяснилось, что фактический товар не соответствует тому, что заявлено в документах. 

Оказалось, что товарная партия представляет собой комплекты печей-каминов, состоящих из каменных корпусов, облицовочных камней, металлической фурнитуры и иных изделий для их сборки и эксплуатации.

пресс-служба Санкт-Петербургской таможни. 

В отношении таможенного представителя возбудили дело об административном правонарушении. Товар могут изъять. 

Ранее Piter.TV писал о том, что Балтийская таможня задержала более 116 тысяч бутылок водки c признаками контрафактности. 

Фото: Санкт-Петербургская таможня

Теги: печи, таможня
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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