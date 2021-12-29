Балтийская таможня задержала более 116 тысяч бутылок водки c признаками контрафактности

На таможенный пост поступил контейнер, который должен был отправиться в США.

Балтийская таможня задержала более 116 тысяч бутылок водки "Русская" с признаками контрафактности. Об этом сообщила пресс-служба таможни.

На таможенный пост поступил контейнер, который должен был отправиться в США. В соответствии с декларацией в контейнере находился товар "водка с объемной долей этилового спирта 40%, в бутылках из стекла 0,05 л" в количестве 116 141 бутылок.

Установлено, что на товар нанесено обозначение сходное до степени смешения с товарными знаками "RUSSKAYA" и "Русская". Было возбуждено дело об административном правонарушении по статье "незаконное использование чужого товарного знака".

Ранее стало известно, что более 1,8 тонны санкционки уничтожили в Петербурге за 2021 год.

Фото: пресс-служба Балтийской таможни