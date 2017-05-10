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В Петербурге открылся обновленный Московский рынок
Сегодня, 13:02
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В Петербурге открылся обновленный Московский рынок

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На реконструкцию объекта потратили 200 млн рублей.

Сегодня, 17 сентября, после реновации открылся Московский рынок, который находится около станции метро "Электросила". 

Площадь пространства составляет 4 тыс. "квадратов". Здесь есть гастрономические лавки, общественные зоны и фуд-холл. Горожане смогут купить на Московском рынке фермерскую продукцию. 

На реконструкцию объекта потратили 200 млн рублей. Здание построено в стиле сталинского неоклассицизма. Специалисты смогли восстановить мозаичный гранитный пол и стены из белого мрамора. Посетителей удивят своей красотой панорамные окна и парадные лестницы. 

Ранее на Piter.tv: 12 фуд-холлов появится в Петербурге к 2025 году.

Фото:  предоставлено Московским рынком

Теги: куда сходить, московский рынок, открытие общественного пространства, фудмолл
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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