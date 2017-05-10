В Петербурге открылся обновленный Московский рынок

На реконструкцию объекта потратили 200 млн рублей.

Сегодня, 17 сентября, после реновации открылся Московский рынок, который находится около станции метро "Электросила".

Площадь пространства составляет 4 тыс. "квадратов". Здесь есть гастрономические лавки, общественные зоны и фуд-холл. Горожане смогут купить на Московском рынке фермерскую продукцию.

На реконструкцию объекта потратили 200 млн рублей. Здание построено в стиле сталинского неоклассицизма. Специалисты смогли восстановить мозаичный гранитный пол и стены из белого мрамора. Посетителей удивят своей красотой панорамные окна и парадные лестницы.

Ранее на Piter.tv: 12 фуд-холлов появится в Петербурге к 2025 году.

Фото: предоставлено Московским рынком