12 фуд-холлов появится в Петербурге к 2025 году

Сейчас в Петербурге работает 11 заведений такого формата.

В Петербурге рынок фуд-холлов может достичь предела к 2025 году. Об этом 6 сентября пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на консалтинговую компанию Knight Frank St. Petersburg.

Сейчас в Петербурге работает 11 заведений такого формата. Их общая площадь превышает 30 тыс. кв. м. Еще 12 фуд-холлов готовятся к открытию, их общая площадь 50 тыс. кв. м. Новые проекты находятся на разной стадии создания. Эксперты полагают, что если откроют все, то объём рынка вырастет в три раза и в ближайшие годы достигнет насыщения, особенно в центре.

В этом году в городе открыли четыре фуд-холла: Vilka в Кудрово, Balagan на Петроградской стороне и "Московский рынок" на улице Решетникова, "Фуд Парк Норд" в ТЦ "Норд". На высокой стадии готовности находится крупнейший в стране фуд-молл Vokzal 1853, а также аналогичные проекты в ТЦ "Пик" и в "Фабрике" на Кирочной улице.

Фото: Piter.tv