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В Петербург не пустили почти 20 тонн яблок из Белоруссии
Сегодня, 15:23
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smirenny

В Петербург не пустили почти 20 тонн яблок из Белоруссии

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В ходе проверки специалисты обнаружили, что на часть перевозимой продукции отсутствует фитосанитарный сертификат.

В прошедшие выходные в Петербурге запретили ввозить 19,5 тонн яблок, которые перевозили из Брестской области Республики Беларусь. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Специалисты проводили проверку и выяснили, что на часть продукции отсутствовал фитосанитарный сертификат – именно он подтверждает безопасность и полное соответствие продукции фитосанитарным требованиям. Поскольку были нарушены Единые карантинные фитосанитарные требования, ввоз яблок на территорию России запретили. 

Ранее мы писали, что эксперты прокомментировали сложности с отправкой грузов у экспортеров зерна.

Фото: Pixabay

Теги: белорусские яблоки, таможня
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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