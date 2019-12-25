В Петербург не пустили почти 20 тонн яблок из Белоруссии

В ходе проверки специалисты обнаружили, что на часть перевозимой продукции отсутствует фитосанитарный сертификат.

В прошедшие выходные в Петербурге запретили ввозить 19,5 тонн яблок, которые перевозили из Брестской области Республики Беларусь. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Специалисты проводили проверку и выяснили, что на часть продукции отсутствовал фитосанитарный сертификат – именно он подтверждает безопасность и полное соответствие продукции фитосанитарным требованиям. Поскольку были нарушены Единые карантинные фитосанитарные требования, ввоз яблок на территорию России запретили.

Ранее мы писали, что эксперты прокомментировали сложности с отправкой грузов у экспортеров зерна.

Фото: Pixabay