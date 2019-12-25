Эксперты прокомментировали сложности с отправкой грузов у экспортеров зерна

Они считают, что новые правила могут привести к транспортным издержкам и срывам международных контрактов.

Российские экспортеры зерна стали жаловаться на сложности с отправкой своих грузов. По их словам, таможня увеличила сроки досмотра, а оформлять и отправлять грузы в сторону портов Прибалтики и юга России стало тяжелее. Ситуацию прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Экспортеры опасаются, что это грозит им увеличением транспортных издержек и срывом международных контрактов.

На данный момент причины неизвестны, но есть несколько возможных объяснений происходящего. Эксперты отмечают, что это может быть инициатива отдельных регуляторов или заранее начатая подготовка механизмов взвешивания пшеницы после вступления в силу новых пошлин и квот. При этом власти решили не резко вводить новые правила, а с 15 февраля. Таким образом, у экспортеров есть несколько месяце для адаптации.

Нынешнее происшествие выглядит излишней и вредной ретивостью отдельных исполнителей, которая может негативно сказаться на репутации России как крупного международного поставщика пшеницы. А это может повлечь за собой потерю выгодных рынков и сказаться на темпах роста российского АПК. заметили эксперты.

Важно, чтобы это не сказалось на повышении цен на внутреннем рынке.

Фото: pixabay.com