Специалисты из Танзании изучили российские технологии в Петербурге

Программа визита охватила несколько ключевых площадок.

В Петербург с недельным визитом прибыла делегация Объединенной Республики Танзания во главе с г-ном Челестино Питером Баламой. Целью поездки в рамках инициативы по устойчивому управлению лесными ресурсами стал обмен опытом и знакомство с передовыми российскими технологиями. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по внешним связям. Ключевым пунктом программы стал проект "ДронЛесТрек", продемонстрировавший свой экспортный потенциал. Африканские специалисты посетили лаборатории, увидели запуск гражданских беспилотников и изучили производственные циклы их создания.

Программа визита охватила несколько ключевых площадок: в СПбГЭТУ "ЛЭТИ" делегация ознакомилась с работой гиперспектральной лаборатории и современными ГИС-технологиями. На базе Лужского лесного центра эксперты детально изучили полный производственный цикл – от переработки шишек до автоматизированного выращивания сеянцев с закрытой корневой системой. На предприятии ГК "Геоскан" гостям показали сборку дронов и малых космических аппаратов, а также демонстрацию обработки данных с помощью искусственного интеллекта.Культурная часть включала посещение Павловского дворца, где участники обсудили роль культурного наследия в задачах экологического мониторинга.

Следующим этапом сотрудничества станет обучение нейросетей распознаванию тропической растительности для подготовки демонстрационных полетов беспилотников на территории Танзании. Проект реализуется Санкт-Петербургским благотворительным общественным фондом развития Ботанического сада Петра Великого совместно с Агентством лесных служб Танзании при поддержке Комитета по внешним связям города. Финансирование осуществляется за счет гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге состоялся круглый стол, посвященый обмену трудовыми ресурсами с Индией.

Фото: МАКС / Циркуляр Грибоедова