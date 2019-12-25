Петербург оказался в пятёрке лучших регионов России для трудоустройства

В тройку лидеров рейтинга вошли Республика Татарстан, Республика Башкортостан и Амурская область.

По данным аналитиков hh.ru, Петербург занял пятое место в рейтинге российских регионов по привлекательности для поиска работы. Рейтинг составлен по итогам первого полугодия 2026 года.

Северная столица набрала 79,2 балла, поднявшись за год на три позиции вверх. Медианная зарплата здесь составляет 91,7 тыс. рублей – это более чем в четыре раза выше прожиточного минимума (20,6 тыс. рублей). Уровень безработицы остаётся низким – всего 1,5%. Большинство соискателей (более 91%) ищут работу именно в Петербурге, а не в других регионах страны.

В тройку лидеров рейтинга вошли Республика Татарстан, Республика Башкортостан и Амурская область.

Ранее мы сообщили о том, что причина увольнения в трудовой книжке не важна для 6 из 10 рекрутеров в Петербурге.

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