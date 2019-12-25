Причина увольнения в трудовой книжке не важна для 6 из 10 рекрутеров в Петербурге

Большинство экономически активных петербуржцев (68%) покидают компании по своей инициативе.

Для большинства специалистов по подбору персонала причина ухода кандидата с предыдущего места работы не имеет значения. Как показал опрос сервиса по поиску работы SuperJob, 63% работодателей при прочих равных условиях выберут сотрудника вне зависимости от того, уволился он по собственному желанию или по соглашению сторон. Лишь 26% компаний отдают предпочтение первому варианту, а 4% – второму.

Большинство экономически активных петербуржцев (68%) покидают компании по своей инициативе. По соглашению сторон уходят 14%, еще 8% попадают под сокращение штата. При этом сами сотрудники, расторгнувшие договор по взаимной договоренности, не видят в этом проблемы: 61% уверены, что такая запись никак не влияет на шансы найти новую работу, а 9% полагают, что она даже помогает трудоустройству.

В ходе исследования выявились и гендерные различия: мужчины чаще женщин расходятся с работодателем "по соглашению сторон", тогда как горожанки активнее пишут заявления "по собственному". Кроме того, наблюдается прямая зависимость между уровнем дохода и способом увольнения: среди зарабатывающих до 100 тысяч рублей в месяц по соглашению уходят только 10%, тогда как среди тех, чья зарплата превышает 150 тысяч, этот показатель достигает 18%.

Возраст также играет роль в принятии решения. Молодые специалисты до 35 лет увольняются по собственному желанию в 74% случаев, в то время как среди горожан старше 45 лет доля таких заявлений снижается до 62%.

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Фото: Piter.TV