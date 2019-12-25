Программисты возглавили рейтинг самых престижных профессий в Петербурге

Второе место разделили инженеры и квалифицированные рабочие – за них проголосовали по 9% респондентов.

С 1 по 10 сентября сервис по поиску работы SuperJob провел опрос среди жителей Петербурга, чтобы выяснить, какие специальности они считают самыми престижными. Лидирующую позицию с 17% голосов заняли программисты и IT-специалисты. Второе место разделили инженеры и квалифицированные рабочие – за них проголосовали по 9% респондентов. Среди инженеров горожане чаще всего называли проектировщиков, геодезистов, энергетиков, технологов и строителей. В категории рабочих лидируют сварщики, токари, операторы станков с ЧПУ, электрики и машинисты спецтехники.

Еще 9% опрошенных назвали престижной работу топ-менеджера вне зависимости от отрасли. Замыкают пятерку лидеров врачи (стоматологи и хирурги) и военнослужащие – их выбрали по 8% участников опроса. Далее голоса распределились следующим образом: госслужба – 5%, финансы и экономика – 3%, учителя, юристы и аналитики – по 1%.

При этом 8% петербуржцев уверены, что престижной может быть абсолютно любая работа. Противоположного мнения придерживаются 3% горожан, считающих, что престижных профессий не существует вовсе. Еще 11% предложили собственные варианты: логисты, спасатели, маркетологи, психологи, блогеры, музыканты, космонавты, дизайнеры и предприниматели.

В ходе исследования выявились гендерные различия во взглядах. Мужчины чаще отмечали престижность профессий инженера, рабочего, военного и госслужащего. Женщины отдавали предпочтение программистам, топ-менеджерам и врачам. Кроме того, именно петербурженки чаще заявляли, что статус профессии зависит не от самой специальности, а от отношения к своему делу.

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Фото: Piter.TV