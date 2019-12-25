В Петербург не пустили 819 соболиных шкурок из Якутска

На шкурках не оказалось бирок и пломб с информацией из документов.

В грузовом терминале Пулково инспекторы Управления Россельхознадзора по Петербургу и Ленобласти приостановили груз соболиных шкурок. Как рассказали в пресс-службе ведомства, партия невыделанных шкурок ехала в меховую компанию Петербурга из Якутска.

В ходе контроля выяснилось, что на шкурках отсутствуют бирки с клеймом и пломбы с необходимой информацией. Те же данные обычно указываются в ветеринарно-сопроводительных документах на груз. Выявленное нарушение не позволило 819 шкуркам доехать до адресата, партию отправили обратно в республику Саха.

Ранее мы сообщали, что за два дня в Петербург и Ленобласть ввезли 19,5 тысяч тонн продукции из-за рубежа.

Фото: Nemezida111 / pikabu