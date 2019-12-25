В Петербург не пустили более 18 тонн зараженных томатов

Сейчас вся партия отправлена на фитосанитарное обеззараживание.

Сотрудники Россельхознадзора предотвратили ввоз более чем 18 тонн заражённых карантинным объектом томатов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Томаты были заражены опасным карантинным вредителем растений – южноамериканской томатной молью. Овощи, общим весом 18,7 тонн, прибыли в Петербург из Марокко и следовали в адрес одного из предприятий города.

Заражение партии томатов южноамериканской томатной молью (Tuta absoluta (Meyrick) подтвердили лабораторные исследования. Сейчас вся партия отправлена на фитосанитарное обеззараживание.

Ранее Россельхознадзор Петербурга выявил в говядине из Парагвая антибиотик тетрациклин.

Фото: Россельхознадзор