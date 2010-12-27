Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
В Петербург не пустили 200 тонн небезопасной рыбы из Хабаровского края
Сегодня, 21:17
0
IRINA_CHALKINA
86

В Петербург не пустили 200 тонн небезопасной рыбы из Хабаровского края

0
 
 

Оказалось, что у партии потрошёной горбуши и кунджи слишком низкая температура.

Во вторник, 11 сентября, сотрудники Россельхознадзора не пустили в Петербург более 200 тонн красной рыбы из Хабаровска. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства. 

Как оказалось, у партии потрошёной горбуши и кунджи слишком низкая температура. При норме -18 , у продукции было всего -9,1 градусов. 

Работники Роспотребнадзора направили пробы рыбы  для проверки качества продукции. Также на месте был составлен  протокол об административном правонарушении.

Ранее мы сообщали о том, что лимоны из Аргентины не пустили на продажу в Петербург.

Фото: Pixabay

Теги: партия рыбы петербург , россельхознадзор , управление россельхознадзора
Категории: Лента новостей Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

5