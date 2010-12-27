В Петербург не пустили 200 тонн небезопасной рыбы из Хабаровского края

Оказалось, что у партии потрошёной горбуши и кунджи слишком низкая температура.

Во вторник, 11 сентября, сотрудники Россельхознадзора не пустили в Петербург более 200 тонн красной рыбы из Хабаровска. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

Как оказалось, у партии потрошёной горбуши и кунджи слишком низкая температура. При норме -18 , у продукции было всего -9,1 градусов.

Работники Роспотребнадзора направили пробы рыбы для проверки качества продукции. Также на месте был составлен протокол об административном правонарушении.

Ранее мы сообщали о том, что лимоны из Аргентины не пустили на продажу в Петербург.

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