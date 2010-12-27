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Лимоны из Аргентины не пустили на продажу в Петербург
Сегодня, 6:50
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lesjasap
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Лимоны из Аргентины не пустили на продажу в Петербург

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Прибывший товар не соответствует фитосанитарным нормам.

Сотрудники Россельхознадзора по Петербургу и Ленинградской области не пустили на территорию России лимоны, прибывающие морским путем из Аргентины. Около 52 тонны цитрусовых задержали в порту Северной столицы. Как отмечают специалисты, товар не прошел фитосанитарный карантинный контроль. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Представители надзорного органа оказались недовольны тем фактом, что сведения о продукции в сертификатах качества не совпала с предоставленной владельцем информацией в коммерческих и транспортных документах. В настоящее время собственник груза привлечен к административной ответственности.

Фото: Pixabay.com

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Категории: Новости СПб Картина дня Лента новостей

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