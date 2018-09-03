В Петербург не пустили 150 тонн зараженной кукурузы для попкорна из ЮАР

В продукции нашли возбудитель диплодиоза.

В Большом порту Санкт-Петербурга специалисты Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям не пустили в город большую партию зараженной кукурузы для попкорна. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Партия кукурузы прибыла в Северную столицу из ЮАР. В продукции нашли возбудитель диплодиоза. В общей сложности инспекторы не пустили более 150 тонн продукции.

В Россельхознадзоре отметили, что это уже не первый подобный случай с кукурузой.

Ранее Россельхознадзор ограничил ввоз в Россию свинины из Сербии из-за чумы.

Фото: pixabay