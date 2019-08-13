Россельхознадзор ограничивает ввоз в Россию свинины из Сербии из-за чумы

Ограничения вступают в силу с 14 августа.

Во вторник, 13 августа, стало известно о том, что Россельхознадзор ограничил ввоз свинины из Сербии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Причиной стала регистрация случая африканской чумы свиней в стране.

Падеж домашних свиней в центральной части Сербии, согласно имеющейся в распоряжении Россельхознадзора информации, произошел в период с 30 июля по 7 августа этого года. Ветеринарной службой страны отобран патологический материал, и по результатам лабораторных исследований в Национальной референтной лаборатории по АЧС методом ПЦР в образцах обнаружен геном АЧС сказано в сообщении

В ведомстве заявили, что ограничения по ввозу также накладываются на эмбрионы свиней, сперму хряков. Исключение составляют лишь те продукты, которые подверглись специальной обработке.

Ограничения вступают в силу с 14 августа.

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