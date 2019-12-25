Более 40 тонн белорусских овощей и фруктов не пропустили в Петербург

По факту выявленных нарушений возбуждены дела об административных правонарушениях.

Во вторник, 6 октября, стало известно о том, что в Петербург не пропустили белорусские овощи и фрукты. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по городу на Неве, Ленинградской и Псковской областям.

Как оказалось, в документах на 21 тонну картофеля, был неправильно указан государственный регистрационный номер полуприцепа. А в сертификате, который выдали партию свежих яблок весом в 19,8 тонны, были противоречивые сведения о количестве перемещаемой продукции.

В итоге всю продукцию отправили обратно. Возбуждены дела об административных правонарушениях.

Ранее мы сообщали о том, что за месяц в аварийные службы Петербурга обратились более 740 горожан.

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