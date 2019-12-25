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В Петербург начали возвращаться краснокнижные выпи
Сегодня, 13:32
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В Петербург начали возвращаться краснокнижные выпи

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Цаплевые совершают перелет в одиночку.

В Петербург из теплых краев начали возвращаться выпи. Фотограф Антон Кубышкин встретил 3 апреля в Петродворцовом районе сразу три особи.

Открытой воды ещё не так много, вот они и выискивают участки, где вода уже есть. Пора начинать строить гнёзда и выводить потомство.

Антон Кубышкин.

Птицы занесены в Красную книгу Петербурга и Ленобласти. Большая выпь относится к семейству цаплевых. В тепло птицы возвращаются в сентябре-октябре. Они совершают перелет в одиночку. 

Ранее петербургский орнитолог подтвердил, что свиристели могут запьянеть. 

Фото: ВКонтакте / Птицы СПб и России / Антон Кубышкин

Теги: большая выпь, зимовка, птицы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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