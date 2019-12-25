В Петербург начали возвращаться краснокнижные выпи

Цаплевые совершают перелет в одиночку.

В Петербург из теплых краев начали возвращаться выпи. Фотограф Антон Кубышкин встретил 3 апреля в Петродворцовом районе сразу три особи.

Открытой воды ещё не так много, вот они и выискивают участки, где вода уже есть. Пора начинать строить гнёзда и выводить потомство. Антон Кубышкин.

Птицы занесены в Красную книгу Петербурга и Ленобласти. Большая выпь относится к семейству цаплевых. В тепло птицы возвращаются в сентябре-октябре. Они совершают перелет в одиночку.

Ранее петербургский орнитолог подтвердил, что свиристели могут запьянеть.

Фото: ВКонтакте / Птицы СПб и России / Антон Кубышкин