Петербургский орнитолог подтвердил, что свиристели могут запьянеть

Птицы могут лежать на асфальте и не шевелиться.

Петербуржцы обратили внимание на свиристелей, которые валяются на асфальте. По мнению автора фотографий, они наелись забродивших ягод и опьянели. Орнитолог Владимир Храбрый в беседе с "Петербургским дневником" отметил, что такое действительно могло произойти с этими птицами.

Никто, конечно, анализов не проводил, какие именно процессы брожения приводят к такому состоянию, но со свиристелями такое бывает. Других птиц в этой же роли я никогда не наблюдал да и даже не читал про такие случаи. Владимир Храбрый.

Чаще всего позже птицы приходят в себя. Но если на улице холодно, то она может замерзнуть. Свиристель можно отогреть дома или не трогать вовсе - универсального совета нет. Чего нет стоит делать, так это пытаться выбросить ее в урну, думая, что птица мертва.

До мая свиристели покинут Петербург и отправятся к местам размножения.

Фото: ВКонтакте / Крыши/Питера