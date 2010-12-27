В Петербург на следующей неделе вернется жара

В ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" рассказали о погоде на начало следующей недели. Метеорологии пообещали горожанам возвращение теплой погоды.
Так, в понедельник, 9 сентября, в Северной столице будет переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди. Ветер подует юго-восточный, южный умеренный.
Температура воздуха ночью составит от +12 до +14 градусов, а в окрестностях местами до +10 гр. Днем столбики термометров поднимутся до +23.
Атмосферное давление будет слабо понижаться.
Во вторник и среду в Петербурге прогнозируют также теплую погоду: воздух будет прогреваться до +25 градусов.
Ранее на Piter.TV: на набережной реки Карповки появилось общественное пространство.
Фото: Pixabay
Обсуждение ( 0 )