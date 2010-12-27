В Петербург на следующей неделе вернется жара

Осень не спешит вступать в свои права.

В ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" рассказали о погоде на начало следующей недели. Метеорологии пообещали горожанам возвращение теплой погоды.

Так, в понедельник, 9 сентября, в Северной столице будет переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди. Ветер подует юго-восточный, южный умеренный.

Температура воздуха ночью составит от +12 до +14 градусов, а в окрестностях местами до +10 гр. Днем столбики термометров поднимутся до +23.

Атмосферное давление будет слабо понижаться.

Во вторник и среду в Петербурге прогнозируют также теплую погоду: воздух будет прогреваться до +25 градусов.

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