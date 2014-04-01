В Петербург на космическую конференцию пригласили Илона Маска

Конференция пройдет в России впервые.

В пятницу, 2 апреля, вице-губернатор Владимир Княгинин рассказал о подготовке к проведению международной конференции Glex-2021.

По словам чиновника, власти Петербурга делают все, чтобы гости чувствовали себя безопасно, а их время прошло интересно и познавательно. Все необходимые эпидемиологические меры будут соблюдены.

Конференция пройдет в России впервые. Площадкой выбрали Таврический дворец в Петербурге. Около 700 гостей приедут в июне. Планируется, что к тому времени Северная столица выйдет на популяционный иммунитет.

Петербург входит в программу Save Travels, что гарантирует соответствие организаций города требованиям санитарно-гигиенических норм и стандартам безопасности. Владимир Княгинин

В конференции будут участвовать 20 международных астронавтов. Не забыли пригласить и Илона Маска. Также организаторы упомянули, что, вероятно, приветствовать гостей будут также астронавты с орбиты.

Основной целью GLEX-2021 является встреча ученых, инженеров и конструкторов из разных стран.

Ранее мы писали, что Беглов рассказал о подготовке к ПМЭФ-2021.

Фото: Pixabay