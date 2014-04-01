Беглов рассказал о подготовке к ПМЭФ-2021

В пятницу, 2 апреля, губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил советнику президента России Антону Кобякову о ходе подготовки к Петербургскому международному экономическому форуму.
Мероприятие пройдет со 2 по 5 июня в очном формате с соблюдением всех эпидемиологических правил, а также с использованием современных цифровых технологий. Об этом сообщил Смольный.
По словам градоначальника, безопасность и комфорт участников форума – приоритет при проведении ПМЭФ. Также для форума начали подбирать волонтеров для работы. Сначала примут тех, у кого есть антитела.
Ранее мы писали, что в России планируют начать прививать от коронавируса подростков.
Фото: Piter.TV
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