Беглов рассказал о подготовке к ПМЭФ-2021

Мероприятие пройдет в середине июня.

В пятницу, 2 апреля, губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил советнику президента России Антону Кобякову о ходе подготовки к Петербургскому международному экономическому форуму.

Мероприятие пройдет со 2 по 5 июня в очном формате с соблюдением всех эпидемиологических правил, а также с использованием современных цифровых технологий. Об этом сообщил Смольный.

По словам градоначальника, безопасность и комфорт участников форума – приоритет при проведении ПМЭФ. Также для форума начали подбирать волонтеров для работы. Сначала примут тех, у кого есть антитела.

Ранее мы писали, что в России планируют начать прививать от коронавируса подростков.

Фото: Piter.TV