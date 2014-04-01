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Беглов рассказал о подготовке к ПМЭФ-2021
Сегодня, 15:15
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smirenny

Беглов рассказал о подготовке к ПМЭФ-2021

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Мероприятие пройдет в середине июня.

В пятницу, 2 апреля, губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил советнику президента России Антону Кобякову о ходе подготовки к Петербургскому международному экономическому форуму. 

Мероприятие пройдет со 2 по 5 июня в очном формате с соблюдением всех эпидемиологических правил, а также с использованием современных цифровых технологий. Об этом сообщил Смольный.

По словам градоначальника,  безопасность и комфорт участников форума – приоритет при проведении ПМЭФ. Также для форума начали подбирать волонтеров для работы. Сначала примут тех, у кого есть антитела.

Ранее мы писали, что в России планируют начать прививать от коронавируса подростков.

Фото: Piter.TV

Теги: пмэф, пмэф-2021
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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