  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербург массово завезли вакцину против кори
Сегодня, 11:37
55
lesjasap

В Петербург массово завезли вакцину против кори

0 0

Привиться петербуржцы смогут уже в начале апреля.

В Санкт-Петербург массово завезена вакцина от кори. Об этом сообщил специализированный портал "Доктор Питер" днем 6 марта. В общей сложности город получил 20 тысяч доз вакцины от кори для взрослого населения, а также 30 тысяч доз для детей от кори и паротита. По данным медицинских учреждений, сделать прививку местные жители смогут с первого апреля. К этому времени определится дополнительный источник финансирования закупки.

Напомним, что экстренные меры принял Роспотребнадзор из-за распространения болезни по Северной столице.

Ситуация с корью в городе признана напряженной. С начала года уже зарегистрировано 15 случаев заболевания и два очага распространения.

комментируют ситуацию эксперты

Piter.tv добавляет, что вакцинироваться от кори может любой желающий бесплатно.

Ранее Piter.tv эксперты назвали основную причину резкого всплеска кори в Петербурге.

Теги: вакцина против кори, корь, роспотребнадзор
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Оставить комментарий