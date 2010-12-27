В Петербург массово завезли вакцину против кори

Привиться петербуржцы смогут уже в начале апреля.

В Санкт-Петербург массово завезена вакцина от кори. Об этом сообщил специализированный портал "Доктор Питер" днем 6 марта. В общей сложности город получил 20 тысяч доз вакцины от кори для взрослого населения, а также 30 тысяч доз для детей от кори и паротита. По данным медицинских учреждений, сделать прививку местные жители смогут с первого апреля. К этому времени определится дополнительный источник финансирования закупки.



Напомним, что экстренные меры принял Роспотребнадзор из-за распространения болезни по Северной столице.

Ситуация с корью в городе признана напряженной. С начала года уже зарегистрировано 15 случаев заболевания и два очага распространения. комментируют ситуацию эксперты

Piter.tv добавляет, что вакцинироваться от кори может любой желающий бесплатно.

Ранее Piter.tv эксперты назвали основную причину резкого всплеска кори в Петербурге.