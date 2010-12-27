За первые месяцы 2019 и за прошлый год в городе зафиксировали 64 случая заболеваний корью.

Эксперты назвали основную причину резкого всплеска кори в Петербурге. Об этом сообщает 78.ru.

Так, за первые месяцы 2019 и за прошлый год в городе зафиксировали 64 случая заболеваний корью. В большинстве случаев заболевают дети. Среди основных очагов, где можно заразиться корью, детские сады, образовательное учреждение и парадные некоторых домов.

Вокруг территории Российской Федерации, в частности, я беру европейский регион, сохраняется неблагополучие. И вот эти миграционные потоки, которые сегодня достаточно велики, как внутри города, так и внешняя миграция, конечно, способствуют увеличению количества лиц, которые приезжают больными и являются источниками инфекции отметила заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Петербургу Елена Тимофеева

Стоит отметить, что главной причиной всплеска кори в Северной столице эксперты называют тенденцию отказов от вакцинирования в последние годы

Напомним, что корь опасна прежде всего тем, что болезнь дает осложнения на нервной и дыхательной систем.

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