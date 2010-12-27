Росприроднадзор: в Красногвардейском районе было совершено экопреступление

Неизвестные сбросили грязный снег в реку Охту.

В среду, 20 февраля, стало известно о том, что в Красногвардейском районе было совершено экопреступление. Об этом сообщает 78.ru.

Как оказалось, в реку Охту был сброшен грязный снег. Известно, что дело о правонарушении Роспотребнадзор по Северо-Западу возбудил 13 февраля.

Стоит отметить, что петербуржцы уже обращались в ведомство еще в январе,

Снег, выброшенный на лёд реки Охта с площадки завода Тиккурила, расположенной напротив дома по адресу Энергетиков 9к6, посыпают реагентами и вручную разбрасывают лопатами.Трудно переоценить, какой ущерб будет нанесен реке сообщали горожане

За факт загрязнения ледяного покрова нарушителю может грозить штраф до 100 тысяч рублей.

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Фото:вечерний питер/вк